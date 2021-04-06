السعودية تسمح بدخول 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا إلى المسجد الحرام خلال رمضان‎

قررت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في مكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصل يوميا، وذلك لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وللمتعافين من الوباء، بدءا من الأول من شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه ”تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام في مكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية“.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي تطبيقا (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعياً إلى توخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.