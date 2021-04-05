السعودية تحدد ضوابط العمرة والصلوات في الحرم المكي وترفع طاقته الاستيعابية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، عن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية من مصدر مسؤول قوله: ”إنه.. تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة“.

وأشار المصدر إلى ثلاثة ضوابط لمنح التصاريح، قائلا: ”إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة“.

وأضاف: ”حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي اعتمرنا و توكلنا، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار المصدر إلى أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر، أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

وحذر المصدر المسؤول، بحسب ”واس“من الحملات والمواقع الوهمية.