وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان وولي عهده حريصان على الدعم اللامحدود للأردن

أكد وزير الخارجية السعودي،الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقوف بلاده إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد على حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم ”اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأشار إلى أن ”دعم ومساندة المملكة لشقيقتها المملكة الاردنية الهاشمية دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية“.

كما نوه بما يوليه ”الملك عبدالله الثاني من قيادة حكيمة للمسيرة الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق وبما يعود بالخير والرفاه للشعب الأردني الشقيق“.

وأضاف أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

واعتقلت أجهزة الأمن في الأردن، مساء السبت، مسؤولين وعسكريين لأسباب أمنية.

وأكّد الجيش الأردني أن الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة ”طُلب منه التوقّف عن تحركات تُوظف لاستهداف“ استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.