التحالف العربي: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن التحالف ”تمكن مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تجاه مدينة خميس مشيط في السعودية“، مؤكدا أن ”محاولات الميليشيا العدائية تم صدها وإحباطها“.

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 1, 2021

وأكد التحالف ”أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل ميليشيات الحوثي تعد جرائم حرب“، مشددا على أن قيادة قواته المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.