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التحالف العربي: تدمير مسيرتين مفخخت...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 20:15 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 21:20 GMT

التحالف العربي: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية. ونقلت وكالة الأنباء

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المصدر: فريق التحرير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن التحالف ”تمكن مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تجاه مدينة خميس مشيط  في السعودية“، مؤكدا أن ”محاولات الميليشيا العدائية تم صدها وإحباطها“.

وأكد التحالف ”أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل ميليشيات الحوثي تعد جرائم حرب“، مشددا على أن قيادة قواته المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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