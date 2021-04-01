تمديد تأشيرات المقيمين في السعودية والمتواجدين خارجها دون رسوم

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، بيانا بشأن صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها.

في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة.. تود السفارة توضيح التالي بشأن صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها: pic.twitter.com/eu4egVJmxv — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) April 1, 2021

وأعلنت السفارة عن تمديد صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوما من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

وأضافت أن تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوما.