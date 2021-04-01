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تمديد تأشيرات المقيمين في السعودية...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 12:09 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 13:50 GMT

تمديد تأشيرات المقيمين في السعودية والمتواجدين خارجها دون رسوم

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، بيانا بشأن صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها. في ضوء التعليق

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، بيانا بشأن صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها.

وأعلنت السفارة عن تمديد صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوما من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

وأضافت أن تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوما.

 

 

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