بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن لجنة المتابعة السعودية القطرية بدأت أعمال اجتماعها الأول في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة: إن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري السفير علي بن فهد الهاجري.

وأشارت إلى أنه ترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري.

وأوضحت أن ”اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين وما تضمنه بيان العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين“.