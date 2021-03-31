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بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية ال...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 20:39 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 22:00 GMT

بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن لجنة المتابعة السعودية القطرية بدأت أعمال اجتماعها الأول في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأربعاء. وقالت الوكالة: إن نائب

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المصدر: فريق التحرير

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن لجنة المتابعة السعودية القطرية بدأت أعمال اجتماعها الأول في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة: إن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري السفير علي بن فهد الهاجري.

وأشارت إلى أنه ترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري.

وأوضحت أن ”اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين وما تضمنه بيان العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين“.

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