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رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السع...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 9:11 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 10:35 GMT

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية. فيما كشف الكاظمي عن أهداف زيارته إلى الرياض. نتوجّه اليوم

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية. فيما كشف الكاظمي عن أهداف زيارته إلى الرياض.

 

وقال الكاظمي في تغريدة له: ”نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقًا من المشتركات التي تجمعنا“.

وأجّل الكاظمي زيارته إلى السعودية في 20 يوليو 2020، بعد تعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لوعكة صحية.

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