رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية. فيما كشف الكاظمي عن أهداف زيارته إلى الرياض.

نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 31, 2021

وقال الكاظمي في تغريدة له: ”نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقًا من المشتركات التي تجمعنا“.

وأجّل الكاظمي زيارته إلى السعودية في 20 يوليو 2020، بعد تعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لوعكة صحية.