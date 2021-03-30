محمد بن سلمان يطلق برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (فيديو)

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ”شريك“ المخصص للشركات المحلية، وذلك لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وقال بن سلمان، خلال كلمة متلفزة أثناء تدشينه برنامج ”شريك“: إن ”مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد يبلغ 12 تريليون ريال سعودي حتى 2030“.

السعودية.. #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن عن تدشين برنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص#إرم_نيوز #برنامج_شريك_السعودية pic.twitter.com/7u5ddoUMmV — إرم نيوز (@EremNews) March 30, 2021

وأضاف: ”ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)؛ بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030“.

وأكد ولي العهد السعودي ”أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030″، مشيرا إلى أن ذلك ”لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر سنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، خلال العشر سنوات القادمة“.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“: إن ”برنامج (شريك) يهدف إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعما للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”بدء البرنامج قريباً يعزز من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة“.

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج ”شريك“ خلال شهر يونيو المقبل.