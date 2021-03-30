التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين.

وقال التحالف، إن الطائرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، صوب المملكة.

وأضاف أنه اتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.