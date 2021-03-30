تاريخ النشر:
30 مارس 2021 11:18 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 12:45 GMT
التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه السعودية
أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين. وقال التحالف، إن الطائرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي
أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين.
وقال التحالف، إن الطائرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، صوب المملكة.
وأضاف أنه اتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.