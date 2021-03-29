السعودية تدعم احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة في سد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، إضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

وقالت الوكالة إن ذلك ”يأتي امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين، والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة“.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها، وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.