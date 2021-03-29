محمد بن سلمان يبحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" مع زعماء عرب

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم، مع زعماء قطر والبحرين والكويت والعراق والسودان، مبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر“.

وأجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة ”السعودية الخضراء“ ومبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر“، والتي تمثل تجسيدًا لريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنته من مبادرات طموحة تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة انتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقدم أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.

وكان الاتصال بين عدة اتصالات أجراها ولي العهد السعودي مع كل من، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إضافة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، للحديث حول المبادرة السعودية.

من جهته قدم ملك البحرين خلال الاتصال شكره لولي العهد على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.

وبارك أمير الكويت، من جهته، الجهود المبذولة من ولي العهد وتقديره للمبادرة واستعداد الكويت في العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن مباركته هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

وقال رئيس المجلس السيادي في السودان، إن هذه المبادرة ستعود بالنفع على المنطقة والعالم، مبدياً استعداد السودان للعمل مع المملكة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.