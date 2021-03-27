السعودية: نثق بقدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة

أعربت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن تقديرها للكفاءة العالية التي أظهرتها مصر في التعامل مع حادثة جنوح سفينة الحاويات الضخمة العالقة في قناة السويس منذ أيام، وثقتها في قدرة مصر على إنهاء هذه الأزمة.

وصرحت وزارة الخارجية السعودية أنها ”تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها مصر في التعامل مع الحادثة“، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعربت الخارجية السعودية عن ثقتها البالغة في ”قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة“.

وأكدت الخارجية ”وقوف المملكة مع مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته، وفقاً لما تقدره السلطات المصرية“.

كما أكدت استمرار تواصلها ”مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض، وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر“.

ميدانيا، تتواصل محاولات تحرير السفينة العالقة منذ الثلاثاء، باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة، فيما تبقى الملاحة معطلة لليوم الرابع على التوالي في هذا المجرى المائي البالغ الأهمية على صعيد حركة التجارة البحرية عالمياً.