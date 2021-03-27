دبلوماسي سعودي يدعو بايدن للتعاون في مواجهة تهديدات تركيا وإيران

حذر دبلوماسي سعودي بارز من أن إيران وتركيا تهددان أمن الدول العربية، داعيا الولايات المتحدة للتعاون مع بلاده لمواجهة هذا الخطر.

وشدد علي عسيري سفير السعودية السابق في باكستان ولبنان على ضرورة تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصواريخ الإيرانية الموجهة في أي اتفاق نووي جديد.

ولفت في رسالة مفتوحة لبايدن نشرتها مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية الجمعة إلى المقال الذي كتبه الرئيس الأمريكي في وقت سابق وحذر فيه من سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وأكد عسيري أن الرياض تعلن الاستعداد للمشاركة بأي عملية دبلوماسية تعيد التفاوض بشأن شروط معاهدة نووية جديدة مع إيران، شريطة أن يكون رفع العقوبات الاقتصادية عن نظامها التوسعي أمرا مشروطا، وليس مجرد كبح لجماحها النووي فقط، بل بمعالجة الصواريخ دقيقة التوجيه وسلوك (إيران) الخبيث في المنطقة.

وأوضح أن موقف السعودية المبدئي من احتواء ”العسكرة“ الإيرانية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان منطقي تمامًا.

وأضاف عسيري في الرسالة ”سيدي الرئيس لعلك تتذكر المقال الذي نشرته في مجلة (فورين أفيرز) العام الماضي، والذي أيدت فيه الموقف نفسه بقولك (لست متوهمًا بشأن النظام الإيراني، الذي شارك في سلوك مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي قمع المتظاهرين بوحشية واعتقال الأمريكيين ظلما)“.

وانتقد عسيري بعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين قائلا إنهم لم يدخروا جهدا في انتقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووضعه في صورة سيئة بسبب علاقته الشخصية القوية مع مستشار البيت الأبيض السابق جاريد كوشنر، معربا عن اعتقاده أنهم بقيامهم بذلك قد تسببوا في ضرر كبير للعلاقات التاريخية بين البلدين.

ورأى الدبلوماسي السعودي أن تعبير بايدن عن تضامنه مع السعودية في محادثة هاتفية مع الملك سلمان الشهر الماضي وتأكيد القيادة السعودية على مواصلة توسيع علاقاتها المتبادلة، يرسي الأساس الحقيقي لما تحتاجه الرياض وواشنطن بشكل مشترك لإنجازه في العالم العربي، بما فيه إحلال السلام في اليمن وإرساء الاستقرار في العراق وإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا ومنع إيران من تهديد المستقبل العربي.

وقال: ”كما سهّل خفض الولايات المتحدة مسؤولياتها في المنطقة، التدخل التركي في الشؤون العربية، لا سيما في سوريا والعراق، حيث لم يظهر نظامها العثماني الجديد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان أي توقف عن متابعة أجندته التوسعية“.

وختم قائلا: ”لذا ليست إيران وحدها هي التي تشكل خطراً على أمن الدول العربية.. ولذلك يتعين على الولايات المتحدة الآن أيضًا بالتعاون مع حلفائها العرب التعامل مع تركيا، بما في ذلك علاقة أنقرة المتنامية مع روسيا.“