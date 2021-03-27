الحوثيون ينشرون صورة يمني للإيحاء بأنه سعودي قاتل في صفوف الجماعة

نشر مسؤول حوثي بارز صورة مقاتل يمني، مع الإيحاء بأنه سعودي، قُتل أثناء مشاركته في القتال مع الجماعة ضد قوات الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة.

وينحدر الشاب الذي يدعى عبد العزيز يوسف سعد محمد عمر، والملقب بـ ”أبو العز“، من عائلة يمنية، لكنه وُلد في مدينة مكة المكرمة، وأقام في المملكة العربية السعودية، قبل أن يلتحق بصفوف المتمردين الحوثيين.

ونعى القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عبدالعزيز يوسف، قائلًا إنه“من مكة المكرمة“ في إيحاء بأنه سعودي، دون أن يصرح بذلك.

وأضاف في التغريدة التي أرفقها بصورة من عبدالعزيز يوسف:“نأمل الحضور المشرف غدًا صباحًا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدًا في سبيل الله حين عرف الحق، وتاقت نفسه اليه“.

( الشهيد من مكة المكرمة عبدالعزيز يوسف )

نأمل الحضور المشرف غدا صباحا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله حين عرف الحق وتاقت نفسه اليه . pic.twitter.com/IkObYl6ZCY — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 26, 2021

وانهالت التعليقات من طرف النشطاء الحوثيين على تغريدة محمد علي، حيث أشادوا بالسعودي المزعوم، معتبرين أن وجوده في صفوف الجماعة يعكس أنها ”صاحبة حق في حربها“.

بدورهم أوضح نشطاء سعوديون ويمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، أن عبدالعزيز يوسف، مجرد مقيم، مثله مثل ملايين المقيمين في المملكة الذين يعتنقون مذاهب وأيديولوجيات مختلفة.

وقال الناشط السعودي سلمان الدوسري:“ميليشيات الحوثيين الإرهابية تقوم، اليوم، بنشر صورة الهالك عبدالعزيز يوسف محمد عمر.. هذا الإرهابي مقيم، ومن مواليد السعودية، عاش فيها وأكل من خيرها، وعندما اشتد ساعده ذهب وانضم إلى الحوثيين ضد السعودية، واليمن الحبيبة“.

وأضاف الدوسري في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“لكنه (عبدالعزيز يوسف) في الأخير هلك بغارة جوية، ولله الحمد.. بيَّض الله وجه الطيار“.

ميليشا الحوثي الارهابيه تقوم اليوم بنشر

صورة الهالك عبدالعزيز يوسف محمد عمر.. هذا الارهابي مقيم ومن مواليد السعوديه

عاش فيها و اكل من خيرها وعندما اشتد

ساعده ذهب و انضم الى #الحوثيين ضد

السعوديه و اليمن الحبيبه ..

لكنه بالاخير هلك بغاره جويه ولله الحمد

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بيض الله وجه الطيار 🇸🇦🇾🇪 pic.twitter.com/bWxqFe4P3N — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) March 26, 2021

وتابع الدوسري:“للعلم، ميليشيات الحوثيين تدّعي اليوم أنه (عبدالعزيز يوسف) سعودي وهذا الكلام غير صحيح.. الهالك من مواليد السعودية، وهو مقيم من أذناب الحوثيين الخونة“.

وعلّق ناشط يمني يستخدم حسابًا باسم رائد ابن صنعاء، قائلًا:“غالبية اليمنيين لا يمثلهم هذا الصعلوك، هذا يمثل نفسه، ويمثل طائفته الهاشمية، والغالبية المطلقة من اليمنيين والمقيمين يُكنون كل الحب والتقدير للمملكة، ولأهلهم، وجيرانهم“.