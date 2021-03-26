التحالف العربي: الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه نجران

اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا في سماء نجران، بحسب بيان لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة (نجران)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأشار العميد المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، وهذا يؤكد اصرار الميليشيا الحوثية على تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الخميس، عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

وتأتي هجمات الميليشيات الحوثية، بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار في اليمن.