التحالف العربي يدمر ورشا لتجميع الصواريخ والطائرات المسيرة في صنعاء (فيديو)

قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية دمر ورش تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

وقال التحالف إن العملية ”تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية“.

وتاتي العملية العسكرية، ردا على تكثيف ميليشيا الحوثي هجماتها التي تستهدف الأعيان المدنية في الأراضي السعودية، عبر طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، تعتمد على تقنيات تقول التقارير إنها قد زودت بها من قبل إيران.

والجمعة الماضية، أعلنت السلطات السعودية، أن مصفاة لتكرير البترول في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، دون وقوع خسائر بشرية.

وفي وقت سابق قالت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة، المتحالفة مع إيران، إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط في الرياض في هجوم بست طائرات مسيرة مسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه ”عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ“.

وأضاف المصدر السعودي: ”نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب عليه، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته“.

وتابع المصدر: ”المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، إنما تستهدف بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك“.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته ”للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها“.