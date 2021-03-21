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مجلس التعاون الخليجي يؤكد تمسكه بال...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 17:53 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 18:05 GMT

مجلس التعاون الخليجي يؤكد تمسكه بالمرجعيات الـ3 لحل الأزمة اليمنية

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى

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المصدر: فريق التحرير

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقبال الحجرف اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتمت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية، للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تقوم بها  السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.

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