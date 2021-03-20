نتنياهو يتعهد بإطلاق رحلات جوية من تل أبيب إلى السعودية حال فوزه في الانتخابات

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بأن يطلق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية حال فوزه في انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال نتنياهو، في مقابلة على القناة العبرية ١٣: ”سأحضر لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة“.

وأشار إلى أن العلاقات مع السعودية علاقات“طبيعية“، وفقا لما نشرته صحيفة“ جورازليم بوست“ الإسرائيلية .

وكان نتنياهو قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن أربع دول قد توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله: ”لقد جلبتُ السلام مقابل السلام، وهناك 4 اتفاقيات سلام أخرى بالطريق“.

وكان وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مقابلة صحفية مع ”عرب نيوز“، السبت، إنه على الرغم من“تطبيع“ العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فإن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، قائلًا: “نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن، وهذا يظل موقفنا“.

وأوضح قائلا :“نعتقد أننا كنا عنصرًا حيويًا في إبعاد العالم العربي عن نقاط الرفض الثلاث، التي أعلنت في الخرطوم العام 1967 والتي قالت: لا للمفاوضات، لا للاعتراف، ولا للسلام، وذلك من خلال طرح خطة الملك فهد الراحل ذات النقاط الـ 8 في القمة العربية في مدينة فاس المغربية في أوائل الثمانينيات، والتي تبناها العرب، وباتت أساس حل الدولتين“.

وبين الجبير أنه لاحقًا في قمة الجامعة العربية في بيروت العام 2002، طرحت الرياض مبادرة السلام العربية التي دعت إلى حل الدولتين، والاعتراف، وتطبيع للعلاقة، وكل ما تنطوي عليه من علاقات حسن جوار، والتي اعتمدها المجتمع الدولي.

وختم بالقول إن المملكة يبقى موقفها هو أن التطبيع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام.