قطر تدين بشدة الاعتداء على مصفاة البترول في الرياض

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم، أن استهداف المنشآت، والمرافق الحيوية، عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف، والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، أن مصفاة لتكرير البترول في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بطائرات مسيَّرة، دون وقوع خسائر بشرية.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت جماعة الحوثيين اليمنية المتمردة، المتحالفة مع إيران، إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة ”أرامكو“ السعودية للنفط في الرياض بهجوم بست طائرات مسيَّرة مسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول مصدر مسؤول في وزارة الطاقة إنه”عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة“.

وأضاف المصدر السعودي:”نجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته“.

وتابع المصدر:”المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية، والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة، والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، إنما تستهدف بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك“.