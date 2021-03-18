انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات السعودية والأمريكية

انطلقت في السعودية، اليوم الخميس، مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية، في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة.

ويهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

كما يهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية، وفق المصدر ذاته.