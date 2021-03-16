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انطلاق تمرين "عين الصقر 1" السعودي...
تاريخ النشر: 16 مارس 2021 18:39 GMT
تاريخ التحديث: 16 مارس 2021 20:00 GMT

انطلاق تمرين "عين الصقر 1" السعودي اليوناني بطلعات جوية فوق المتوسط (فيديو وصور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات تمرين "عين الصقر 1" بمشاركة القوات الجوية السعودية والقوات الجوية اليونانية في قاعدة سودا الجوية في اليونان. وانطلق التمرين

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المصدر: فريق التحرير

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات تمرين ”عين الصقر 1“ بمشاركة القوات الجوية السعودية والقوات الجوية اليونانية في قاعدة سودا الجوية في اليونان.

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وانطلق التمرين المشترك بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية السعودية ”F-15C“ وطائرات القوات الجوية اليونانية ”F-16″ و“ميراج-2000″ و“فانتوم ف-4“ في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

وقال قائد القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، إن ”هذه المشاركة تعد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين، الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا“، مشيرا إلى ”أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية“.

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وأشار إلى أن ”هذا التمرين يعد استثنائيا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة“.

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