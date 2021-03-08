محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني في الرياض

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض,

واستقبل العاهل الأردني الذي يرافقه ولي عهده الأمير الحسين لدى المطار من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن الملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان عقدا اجتماعا استعرضا فيه ”العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين“.

وذكرت وكالة أنباء الأردن أن الملك عبدالله الثاني اطمأن على صحة ولي العهد السعودي، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً تكللت بالنجاح، وأشاد بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.