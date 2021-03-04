التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه منطقة جازان، حسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الذي أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه منطقة جازان، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف المالكي أن ”الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب“.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.