إيقاف 3 ضباط من الحرس الملكي السعودي بتهمة الفساد

أوقفت السلطات السعودية المختصة 3 ضباط من الحرس الملكي بتهمة الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، قوله إن أبرز القضايا المعالجة تمثلت في إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و 21 رجل أعمال، ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها.

ولفت المصدر إلى شراء المتهمين عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.



كما تمثلت القضية الثانية في إيقاف موظف في الديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسيطين) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.185 مليون ريال (582 ألف دولار)

وأكدت الهيئة أنها مستمرة برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.