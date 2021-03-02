التحالف العربي يدمر طائرة حوثية بدون طيار جنوب السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، مشيرا إلى استمرار محاولات الميليشيا ”الإرهابية والعدائية“ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المُتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف المشتركة اعترضت مساء اليوم ودمرت طائرة بدون طيار ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية“.

وأوضح العميد المالكي أن ”محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب“.

وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.