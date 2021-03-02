تقرير أمريكي يحذر بايدن من اتخاذ أي إجراءات ضد السعودية

حذر أكاديمي أمريكي، في تقرير نشرته مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، الرئيس جو بايدن من اتخاذ أي إجراءات ضد المملكة العربية السعودية بحجة ”موافقة“ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قتل الصحافي جمال خاشقجي، قائلا إن ذلك ستكون له عواقب على واشنطن.

ولفت أيان بيرمان نائب رئيس ”مجلس العلاقات الخارجية“ في واشنطن إلى أن السعودية تغيرت كثيرا في السنوات الماضية؛ نتيجة الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في إطار ”رؤية 2030″، التي قال إنها أثرت على كل قطاع من قطاعات الحياة في المملكة.

وأشار بيرمان إلى أن الأمير محمد أطلق الرؤية بدءا من إعادة توجيه اقتصاد البلاد بعيدًا عن اعتمادها التقليدي على صادرات النفط نحو مزيد من الابتكار التكنولوجي، وتوسيع دور المرأة بشكل كبير في المجتمع السعودي، وتخفيف القيود على الثقافة والتفاعل الاجتماعي.

وأضاف أن ”مثل هذه الخطوات، التي لم يكن من الممكن تصورها قبل سنوات قليلة فقط، لديها القدرة على إحداث تحول جذري كبير في المملكة بمرور الوقت“.

وأوضح الكاتب، في التقرير الذي نشر أمس الإثنين، أن ”التغييرات طالت أيضا العقلية الدينية المتعصبة، وباتت المملكة تلعب دورا كبيرا في تخفيف التعصب الديني“، مشددا على ضرورة قيام الولايات المتحدة برعاية هذا الدور في إطار جهودها المستمرة لمواجهة التطرف“.

ووفقا للكاتب، فإن العلاقات السعودية- الأمريكية يعود تاريخها إلى القمة التاريخية بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس فرانكلين روزفلت، على متن السفينة ”يو إس إس كوينسي“ العام 1945، إذ إنه منذ ذلك الحين صنفت أمريكا على أنها الحليف الأول للمملكة.

ورأى أيان بيرمان أن ”العلاقة القوية حاليا لم تعد تقتصر على أمريكا، إذ إن السعودية بدأت أخيرا تنفتح على دول أخرى وخاصة الصين“، مشيرا إلى ”الاتفاقية التي وقعها البلدان التي تشمل استثمار الصين ما يزيد على 100 مليار دولار في المملكة“.

واعتبر أنه حتى الآن بذلت السعودية قصارى جهدها لتحقيق التوازن بين علاقاتها العميقة مع الصين، وعلاقتها التاريخية مع الولايات المتحدة.

وقال: ”عندما زرت الرياض العام الماضي، أخبرني المسؤولون السعوديون أنهم يعتبرون أنفسهم بمنأى عن منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين“.

وزاد: ”مع ذلك، من المرجح أن يتحول هذا الموقف في مواجهة سياسة الولايات المتحدة العقابية، ويثير الأسئلة التي بدأت تتزايد بالفعل في الرياض حول ما إذا كانت الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والمملكة قد استكملت مسارها حقًا“.

وأضاف: ”ما سيفعله البيت الأبيض بعد ذلك سيقطع شوطًا طويلاً نحو تحديد شكل العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والسعودية – فضلاً عن المسار الجيوسياسي الأكبر للرياض“.

وتابع: ”لتحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون لواشنطن كل مصلحة في رعاية المسار الحالي للعلاقات مع حليفتها المملكة العربية السعودية. أعتقد أن لديها سببا كافيا للخوف من العواقب المحتملة لدفع تلك العلاقة في الاتجاه المعاكس“.