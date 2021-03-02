لجين الهذلول تحضر جلسة استئناف اليوم في الرياض (فيديو)

سمحت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، لوسائل إعلام دولية بتصوير الناشطة لجين الهذلول أثناء توجهها لحضور جلسة استئناف في العاصمة الرياض.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة الصحافة الفرنسية لجين أثناء توجهها لحضور الجلسة، وبيدها ما يبدو أنها ملفات خاصة بالقضية، وكانت ترتدي عباءة سوداء تمثل اللباس التقليدي للنساء عادة في السعودية.

وأفرجت السلطات القضائية في السعودية عن الهذلول في العاشر من شهر فبراير الماضي.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية حكمت على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال قاضٍ في المحكمة، إن الناشطة ”أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة“.

وردت المحكمة، ديسمبر الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، إذ أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.