اليمن.. حزب المؤتمر جناح صالح يعلن تأييده للموقف السعودي من تقرير مقتل خاشقجي

أكد حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن اليوم الإثنين رفضه المساس بسيادة السعودية، ردا على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الحزب في بيان صادر عن جناح يمثل قيادات من أنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أبرزهم الشيخ ياسر العواضي إن الحزب ينظر ”بقلق بالغ لما ورد بتقرير المخابرات الأمريكية المقدم إلى الكونغرس الأمريكي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي“.

وعبر الحزب عن ”رفضه لكل ما من شأنه المساس بسيادة واستقلال المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنه الكامل مع قيادتها برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، أمام تدخلات الابتزاز الاستخباراتية السافرة، والتي تذكر الشعوب والحكومات العربية والعالمية بتخرصات التقارير الأمريكية السابقة عن ما سُمي بأسلحة الدمار الشامل العراقية، والتي تأكد زيفها وأكاذيبها فيما بعد، كما يؤكد المؤتمر رفضه الكبير لتناغم السياسة الأمريكية الإيرانية في عدد من شؤون وقضايا المنطقة“.

وشدد حزب المؤتمر التأكيد على ”أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الشأن العربي، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال والتوازن إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي ومحاربة الإرهاب“، بحسب تعبير البيان.

وكانت السعودية قد رفضت، مساء الجمعة، ما ورد في تقرير أمريكي خاص بمقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين. ‎

ونشرت الإدارة الأمريكية التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقوبل التقرير برفض واسع من قبل دول خليجية وعربية وإسلامية، أجمعت على الوقوف إلى جانب الرياض، وتأييد الموقف السعودي من التقرير الأمريكي.