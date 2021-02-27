باكستان تعلن تأييدها موقف السعودية من التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

أعربت باكستان السبت، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ “ إن حكومة المملكة وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها، حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة“.

وأكد البيان أن باكستان تقدر جهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، وتعرب عن تضامنها معها، وتؤكد على أهمية احترام سيادة الدول.

وأعلنت عدة دول عربية، السبت، تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية الصادر الجمعة، والذي رفضت فيه المملكة ما جاء من استنتاجات في تقرير أمريكي بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل نحو عامين.‎

وأكدت كل من الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن وجيبوتي، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي، وقوفهم مع المملكة العربية السعودية، وتأييدهم لما جاء في بيان الخارجية السعودية.

وفي هذا السياق، عبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية حول ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به، والمتعلق بجريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

كما أكد البرلمان العربي رفضه القاطع المساس بسيادة السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

أما رابطة العالم الإسلامي؛ فقد أصدرت بيانا سجلت فيه تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية.