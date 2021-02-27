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محمد بن سلمان يحيي مواطنين احتفوا ب...
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محمد بن سلمان يحيي مواطنين احتفوا بوصوله لمقر حلبة الدرعية‎ (فيديو)

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت في مقطع فيديو؛ وهو يحيي مواطنين سعوديين احتفوا بلحظة وصوله إلى مقر حلبة الدرعية‎، وذلك بعد أيام من

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المصدر: فريق التحرير

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت في مقطع فيديو؛ وهو يحيي مواطنين سعوديين احتفوا بلحظة وصوله إلى مقر حلبة الدرعية‎، وذلك بعد أيام من إجرائه عملية جراحية ناجحة.

وقد تفاعل عدد من المشاهير ونشطاء التواصل‎ الاجتماعي في السعودية، مع الظهور الأول للأمير محمد بن سلمان بعد إجرائه العملية، حيث غرد تركي آل الشيخ يقول ”سيدي ولي العهد حفظه الله في الفورميلا الآن“.

 

بدورها؛ كتبت الأكاديمية السعودية مني المالكي؛ تقول ”خطاك السوء طال عمرك.. هنا يتوقف كل حديث إنه محمد بن سلمان وكفى“.

أما بدر العساكر؛ فعلق على مقطع الفيديو قائلا: ”“سيدي لك في كل روح سعودية.. تضحيات ووفاء وولاء“.

ومساء الأربعاء؛ أعلن الديوان الملكي السعودي، أن وليَّ العهد السعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي حينها؛ إن الأمير محمد بن سلمان أجرى ”عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض“.

وأضاف الديوان:“هذه العملية -ولله الحمد- تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى“.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية.

ويبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من العمر 35 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وكان السعوديون قد لاحظوا، منذ العام الماضي، أنه تمكن من إنقاص وزنه بشكل واضح، وهو ما يعني أنه -على الأرجح- يمارس التمارين الرياضية، ويتمتع بصحة جيدة.

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