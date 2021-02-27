محمد بن سلمان يحيي مواطنين احتفوا بوصوله لمقر حلبة الدرعية‎ (فيديو)

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت في مقطع فيديو؛ وهو يحيي مواطنين سعوديين احتفوا بلحظة وصوله إلى مقر حلبة الدرعية‎، وذلك بعد أيام من إجرائه عملية جراحية ناجحة.

وقد تفاعل عدد من المشاهير ونشطاء التواصل‎ الاجتماعي في السعودية، مع الظهور الأول للأمير محمد بن سلمان بعد إجرائه العملية، حيث غرد تركي آل الشيخ يقول ”سيدي ولي العهد حفظه الله في الفورميلا الآن“.

سيدي ولي العهد حفظه الله في الفورميلا الان 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/CHNy4y2tfH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2021

بدورها؛ كتبت الأكاديمية السعودية مني المالكي؛ تقول ”خطاك السوء طال عمرك.. هنا يتوقف كل حديث إنه محمد بن سلمان وكفى“.

خطاك السوء طال عمرك 💚🇸🇦

هنا يتوقف كل حديث إنه #محمد_بن_سلمان وكفى 💚🇸🇦 https://t.co/2mrKYx1uuY — د. منى المالكي 💚🇸🇦 (@monaalMaliki) February 27, 2021

أما بدر العساكر؛ فعلق على مقطع الفيديو قائلا: ”“سيدي لك في كل روح سعودية.. تضحيات ووفاء وولاء“.

سيدي

لك في كل روح سعودية.. تضحيات ووفاء وولاء#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/qIvMzZfZSq — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 27, 2021

ومساء الأربعاء؛ أعلن الديوان الملكي السعودي، أن وليَّ العهد السعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي حينها؛ إن الأمير محمد بن سلمان أجرى ”عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض“.

وأضاف الديوان:“هذه العملية -ولله الحمد- تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى“.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية.

#السعودية.. لحظة مغادرة #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مستشفى الملك فيصل بالرياض بعد إجراء عملية جراحية ناجحة pic.twitter.com/5cy29tQkjG — إرم نيوز (@EremNews) February 24, 2021

ويبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من العمر 35 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وكان السعوديون قد لاحظوا، منذ العام الماضي، أنه تمكن من إنقاص وزنه بشكل واضح، وهو ما يعني أنه -على الأرجح- يمارس التمارين الرياضية، ويتمتع بصحة جيدة.