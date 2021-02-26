عقب تقرير خاشقجي.. أمريكا تؤكد علاقتها الوثيقة بالسعودية والالتزام بالدفاع عنها

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الجمعة، في أول تعليق له بعد صدور تقرير لـ“السي آي إيه“ يتحدث عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن التقرير يتحدث عن نفسه، وإن أمريكا ستظل ملتزمة بالدفاع عن السعودية.

ويأتي التصريح ليؤكد على العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين، وليبدد التحليلات التي ذهبت بعيدًا في تأثير التقرير الذي صدر مؤخرًا عن ”السي آي إيه“ حول مقتل خاشقجي.

وتحدث بلينكن عن مراجعة عمليات بيع أسلحة للسعودية، مؤكدًا أن ذلك ليس له تأثير على العلاقات مع السعودية بل يأتي في إطار إعادة ”ضبط“ العلاقات.

ورفضت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، ما ورد في تقرير أمريكي خاص بمقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين.‎

وفي وقت سابق، الجمعة، نشرت الإدارة الأمريكية، التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها:“حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة“.

وأضافت الوزارة أن“الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع منفذيها وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي“.

وتابع البيان:“من المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلًا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها“.

وأشارت الوزارة إلى أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ”شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل“.