التحالف يدمر صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي إن ”قوات التحالف تمكنت، مساء الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية“، بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية ”واس“.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي الهوم الحوثي بعد ساعات من إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باليمن صوب السعودية.

وقال التحالف في بيان نقلته قناة ”العربية“، يوم الجمعة: ”إنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه منطقة خميس مشيط، صباح يوم الجمعة“.

وفي وقت لاحق، ذكر التلفزيون السعودي أن ”التحالف بقيادة المملكة اعترض طائرة مسيرة ثانية محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باليمن“.

وحذر التحالف من استمرار محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.