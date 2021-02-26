محللون لـ"إرم نيوز": تقرير مقتل خاشقجي ابتزاز و"بلطجة سياسية“ بلا أي دليل

أثار تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية ”السي آي إيه“ حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين، علامات استفهام كثيرة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، نشرت الإدارة الأمريكية، التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورأى خبراء ومحللون تحدثوا لـ“إرم نيوز“ أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها أهداف غير معلنة، وأن التقرير لا يعدو محاولة ”ابتزاز وبلطجة سياسية“، دون وجود ”أدلة“.

ابتزاز واضح

وقال الدكتور خالد باطرفي، الأستاذ بجامعة الفيصل إن التقرير“مسيَّس، ولا يحمل أدلة تثبت المزاعم حول دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل خاشقجي“.

وأشار باطرفي في حديث مع ”إرم نيوز“ إلى أنه منذ عهد دونالد ترامب ”تحاول الصحافة الأمريكية، وعدد من النواب الديمقراطيين، ابتزاز المملكة، بإثارة هذا الموضوع“.

وأضاف:“هذا الملف أُغلق تمامًا، ومحاولة إعادة فتحه من جديد في ظل وجود ملفات كثيرة تقع على عاتق الولايات المتحدة، والاستخبارات الأمريكية، مثل أفغانستان، والعراق، وغيرهما، يُثير التساؤلات“.

واعتبر باطرفي أن هذا الأمر“يُعد ابتزازًا، واستكبارًا، وغطرسة، من واشنطن، لتحقيق أجندة خفية خاصة بمن يُثيرون هذه القضية“ على حد قوله.

صراع بايدن وترامب

وعمّا إذا كان الأمر مرتبطًا بالصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، قال باطرفي:“إدارة بايدن تحاول أن تقضي على إدارة ترامب.. ما أخذ على المملكة العربية السعودية أنها كانت مقربة للإدارة السابقة“.

واستشهد باطرفي بتقرير الكونجرس عن أحداث سبتمبر في أمريكا، قائلًا: ”أتذكر أنه كان هناك جدل كبير حول 18 صفحة محذوفة منه، وقيل وقتها إن هذه الصفحات تدين المملكة العربية السعودية“.

وأضاف:“هناك من طالبوا وقتها بالكشف عن هذه الصفحات، معتقدين أنها تتضمن إدانة للمملكة، ونحن كنا نطالب معهم بالكشف عنها لثقتنا بأن السعودية ليست متورطة، وبالفعل تم نشر هذه الصفحات ولم يكن للمملكة أي يدٍ في الأمر“.

ورقة ضغط أمريكية

بدوره قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في مصر، وأستاذ العلوم الإستراتيجية:“إن التقرير وسيلة ابتزاز محسوبة من الإدارة الأمريكية ضد السعودية لتحقيق أهداف سياسية“.

وأضاف أستاذ العلوم الإستراتيجية:“أمريكا تستخدم البلطجة، فمثلما فعل ترامب في بداية ولايته المنقضية، يفعل بايدن نفس الشيء، مع اختلاف أسلوب كلٍ منهما“.

وتابع سالم:“الإدارة الأمريكية الجديدة تريد -دون مواربة- معرفة موقف السعودية من الصراع بين الولايات المتحدة والصين وغير ذلك من القضايا.. كل ما يهم الإدارة الحالية هو إظهار سيطرتها“.

علاقات وثيقة

وبحسب الدكتور محمد سليم الحربي، فإن التقرير“لن يؤثر على العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، بفعل الأهمية التي تتمتع بها المملكة في المنطقة“.

وقال الحربي وهو لواء أركان حرب سابق في المملكة العربية السعودية، ومتخصص في الدراسات الإستراتيجية والعلوم السياسية في تصريحات لـ“إرم نيوز“:“لن يؤثر هذا الملف على العلاقات السعودية الأمريكية بشكل عام، لأن العلاقات متأصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية“.