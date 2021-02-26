تقرير السي آي ايه الخاص بمقتل خاشقجي يصدر اليوم

أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن تقريرا خاصا بحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين، سيصدر في وقت لاحق اليوم.

وكان من المقرر أن ينشر التقرير الذي أعدته وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي ايه)، الخميس، بعد رفع السرية عنه، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تأجيل نشره.

وربطت شبكة سي إن إن الأمريكية، الخميس، بين تأجيل نشر التقرير ومكالمة منتظرة حينها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتمت المكالمة فجر اليوم الجمعة، حيث بحث الزعيمان الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ولم يتطرقا إلى التقرير المتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.