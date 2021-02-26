تقرير السي آي ايه عن مقتل خاشقجي.. هل له تأثير؟‎ (فيديو إرم)

السعودية ليست جمهورية موز، ذلك ما يردده لسان حال السعوديين وهم يسمعون الأسطوانة المشروخة إياها عن تقرير الاستخبارات الأمريكية وما يتضمنه من مزاعم بشأن الأمير محمد بن سلمان.

الاستخبارات الأمريكية ليست مرجع العدالة والحقيقة المطلقة، والسؤال الأهم ما قيمة تقييمها لمن يحاولون اليوم أن يتناسوا؟

ألا يتذكر العربي قبل غيره كذب السي آي ايه علنا وتضليلها المحموم لتبرير غزو العراق، ألم تسفك أنهار من الدم في العراق بفعل أكاذيب السي آي ايه تلك ومازال الدم يسفك ودمر البلد بأكمله وشرد الملايين.

ألم تكذب السي آي ايه علنا بشهادة الكونغرس نفسه لإخفاء ما ارتكبته من تعذيب وحشي عابر للحدود؟.

الرسالة التي أرادها البعض مدوية، ولدت ميتة ولا تساوي قيمة الورق الذي وضعت عليه فالتقرير الاستخباراتي الذي وافقت إدارة بايدن على رفع السرية عنه، لا يثير سوى عواصف الاستياء والريبة والسخرية أيضا من كل ما روجته القيادة الديمقراطية في أمريكا عن نفسها وبرامجها وانفتاحها على العالم، وعودتها إلى دفة القيادة ليبدو سلوكها أقرب إلى أساليب العمل في جمهوريات الموز، ورغبة فاقعة في انتقام أقرب إلى الطابع الشخصي من الحزب الجمهوري وتصفية ميراث الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأول الضحايا صورة وهيبة ومصداقية أمريكا، ولا عزاء للمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقواعد الدبلوماسية، وكأن القضاء والعدالة في كل بلد لا قيمة لها طالما أن الاستخبارات الأمريكية نصبت نفسها محكمة دولية

من منح السي آي ايه تفويض التحقيق في جريمة على أرض أجنبية بحق شخص أجنبي؟ متى كانت التقارير الاستخباراتية دليل إدانة دون تفويض دولي؟

أما الأكثر إثارة في التقرير فهو التوقيت الذي يتزامن مع توالي تصريحات الاستهداف السياسي للسعودية من إدارة بايدن، والأهم تزامنا مع حديث العالم واعترافه بما حققته المملكة من تحول نوعي في السنوات القليلة الماضية، وكان الأمير محمد بن سلمان ملهم هذا التحول وعنوانه الأبرز.

هل يؤثر هذا التقرير على مسيرة ومكانة وحضور ومستقبل محمد بن سلمان وانطلاقة المملكة الجديدة.. هذا السؤال كان لناشط سعودي وكانت إجابته قاطعة مدهشه: لقد أصبح التقرير وراءنا والسعوديه الجديدة تمضي واثقة الخطى إلى الأمام.