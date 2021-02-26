أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأوضح الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أنه سيُصلى عليه اليوم ”الجمعة“ في مدينة الرياض.

والأمير الراحل، هو نجل الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل سعود، الأخ الأصغر للأمير سعود الكبير، ويلتقي مع الملك عبد العزيز في جده القريب فيصل بن تركي، وأيضًا زوج أخت المؤسس، منيرة بنت الإمام عبد الرحمن.

وقد توفي الأمير محمد بن عبدالعزيز، الملقب بمحمد المطوع، في العام 1984.

ويذكر أن الأمير فهد بن محمد، هو واحد من 44 ابنًا وابنة للأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، وله 23 أخًا و20 أختًا.