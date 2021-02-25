تقرير السي آي ايه الخاص بمقتل خاشقجي تأجل نشره

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل نشر تقرير خاص بحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده قبل نحو عامين، والذي كان مقررا الكشف عنه اليوم الخميس.

وبحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادرها، فإن ”تقرير جمال خاشقجي لن يتم رفع السرية عنه اليوم“.

The release of a declassified report on Jamal Khashoggi will be delayed until President Biden speaks to Saudi King Salman, sources tell CNN.

Agnes Callamard, lead investigator on a 2019 UN Khashoggi report, discusses her findings and expectations. https://t.co/MQiuFHo4Zp pic.twitter.com/on2iY2M0kT — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) February 25, 2021



كما كشفت الشبكة الأمريكية عن ربط نشر التقرير بمكالمة الرئيس بايدن المرتقبة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرة إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد لتلك المكالمة.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا ”خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية“.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير بلينكن ناقش أيضا مع نظيره السعودي الجهود المشتركة لتعزيز دفاعات السعودية.‎

وهذا الاتصال ليس الأول من نوعه بين الجانبين، ما يشير إلى استمرار الروابط الدبلوماسية القوية رغم الخلافات المحتملة بين البلدين.