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تقرير السي آي ايه الخاص بمقتل خاشقج...
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تقرير السي آي ايه الخاص بمقتل خاشقجي تأجل نشره

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل نشر تقرير خاص بحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده قبل نحو عامين، والذي كان مقررا الكشف عنه اليوم

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المصدر: إرم نيوز

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل نشر تقرير خاص بحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده قبل نحو عامين، والذي كان مقررا الكشف عنه اليوم الخميس.

وبحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادرها، فإن ”تقرير جمال خاشقجي لن يتم رفع السرية عنه اليوم“.


كما كشفت الشبكة الأمريكية عن ربط نشر التقرير بمكالمة الرئيس بايدن المرتقبة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرة إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد لتلك المكالمة.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا ”خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية“.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير بلينكن ناقش أيضا مع نظيره السعودي الجهود المشتركة لتعزيز دفاعات السعودية.‎

وهذا الاتصال ليس الأول من نوعه بين الجانبين، ما يشير إلى استمرار الروابط الدبلوماسية القوية رغم الخلافات المحتملة بين البلدين.

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