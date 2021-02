تقرير السي آي ايه الخاص بمقتل خاشقجي تأجل نشره

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل نشر تقرير خاص بحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده قبل نحو عامين، والذي كان مقررا الكشف عنه اليوم الخميس.

وبحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادرها، فإن ”تقرير جمال خاشقجي لن يتم رفع السرية عنه اليوم“.

The release of a declassified report on Jamal Khashoggi will be delayed until President Biden speaks to Saudi King Salman, sources tell CNN.

Agnes Callamard, lead investigator on a 2019 UN Khashoggi report, discusses her findings and expectations. https://t.co/MQiuFHo4Zp pic.twitter.com/on2iY2M0kT

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) February 25, 2021