بايدن: سأتحدث إلى الملك سلمان قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتحدث قريبا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار بايدن إلى أنه قرأ تقريرا للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من المتوقع نشره الخميس.

وفي وقت سابق، ذكر موقع ”أكسيوس“ نقلا عن مصدر، أن جو بايدن يعتزم الاتصال بالملك سلمان، قبيل الإعلان عن التقرير.

وأضاف الموقع أن المكالمة لو جرت كما هو مزمع فستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي.

وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قد رفض هذا الشهر المزاعم بشأن إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل خاشقجي.

ويأتي الاتصال المرتقب بين بايدن والملك سلمان في ظل تطورات متسارعة بشأن الملف النووي الإيراني، وبعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، قال إن إيران تنتج يورانيوم عالي التخصيب بوتيرة أسرع مما جاء في القانون الذي بدأت بموجبه عملية التخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 20% الشهر الماضي.

وفي إطار تسريعها مؤخرا لانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو المقامة داخل جبل حيث يقول الاتفاق إنه لا يمكن لإيران التخصيب على الإطلاق في تلك المنشأة.

وبالتزامن مع نشاطاتها النووية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ما تزال طهران توجه التهديدات لدول الجوار والمصالح الأمريكية في المنطقة، التي كان آخرها تهديد رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري الثلاثاء، 5 دول خليجية زعم أنها ساعدت الولايات المتحدة في مقتل الجنرال قاسم سليماني عبر تقديم معلومات استخباراتية لاغتياله في العراق.