أخبار

محمد بن سلمان يجري عملية ناجحة لإزا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

محمد بن سلمان يجري عملية ناجحة لإزالة الزائدة الدودية (فيديو)

أعلن الديوان الملكي السعودي أن وليَّ العهد السعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرا يذكر على الحياة. وقال

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي السعودي أن وليَّ العهد السعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي إن الأمير محمد بن سلمان أجرى ”عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض“.

وأضاف الديوان: ”هذه العملية ولله الحمد تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن من الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية“.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية.

ماذا يعني استئصال الزائدة الدوديّة بالمنظار؟

هي واحدة من العمليات التي تجرى غالبًا تحت ظروف طارئة نتيجة ألم حاد، وتقع الزائدة الدوديّة على يمين البطن عند بداية الأمعاء الغليظة، ما يجعلها عُرضة لتراكم البكتيريا والفضلات التي قد تتسبّب بتكوُّن القَيح بداخلها والتهابها.

تعتبر عمليّة استئصال الزائدة الدوديّة بالمنظار من الجراحات الناجحة والتي غالبًا ما تكون الخِيار الأول عند التحقُّق من التهاب الزائدة الدوديّة وإصابتها. وتتم بإجراء شقوق صغيرة في البطن، وإدخال الأدوات الجراحيّة (المنظار وأدوات أُخرى). استئصال الزائدة الدوديّة وإخراجها عبر أحَد الشقوق.

الأمير محمد بن سلمان

ويبلغ الأمير محمد بن سلمان من العمر 35 عاما ويتمتع بصحة جيدة وكان السعوديون قد لاحظوا منذ العام الماضي أنه تمكن من إنقاص وزنه بشكل واضح وهو ما يعني أنه على الأرجح التمارين الرياضية ويتمتع بصحة جيدة.

وكتب حينها مغرد باسم ممدوح الردادي: ”ولي عهدنا وحبيبنا الله يحفظه #محمد_بن_سلمان نحف ما شاء الله يعطيه الصحة والعافية”.

 

 

 

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play