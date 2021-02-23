أحمد زكي يماني.. أول أمين عام لأوبك والوزير السعودي الذي تحدى أمريكا (فيديو وصور)

غيب الموت وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن عمر ناهز 90 عاما، حسب ما أعلنت أسرته في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وتوفي الوزير الراحل في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، ومن المقرر دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، مسقط رأسه.

وبوفاته تفقد السعودية أحد أبرز وزراء النفط في تاريخها، والذي أطلق عليه البعض لقب أشهر وزير نفط في العالم بسبب ارتباط اسمه بأحداث مفصلية في التاريخ العربي الحديث من مكانه كمسؤول عن البترول في أكبر بلد مصدّر له.

من هو؟

أحمد زكي يماني من مواليد مكة المكرمة سنة 1930، وقد درس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مصر وحصل منها على درجة البكالوريوس عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.​​​

عمل يماني مستشارا قانونيا في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960.

وكان العنوان الوظيفي الأبرز في عام 1962 حين شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، والذي استمر فيه حتى العام 1986.​​​

كما شغل يماني منصب أول أمين عام لمنتظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك“.

تحدي أمريكا

ترك الوزير أحمد زكي يماني خلال مسيرته التي امتدت في الوزارة نحو 24 عاما بصمات بارزة؛ كان من أهمها موقفه وقت قرار حظر النفط الذي اتخذته السعودية إبان حرب أكتوبر 1973، ورده القوي في إحدى المقابلات التلفزيونية على سؤال: ماذا لو قررت أمريكا القيام بعمل عسكري واحتلال المملكة كرد فعل على حظر النفط؟.

وقال الوزير الأسبق في المقابلة، إن السعوديين سيقومون بتفجير حقول النفط حال اقدمت أمريكا على هذه الخطوة وهو ما سيؤدي لانهيار الاقتصاد العالمي المعتمد على الذهب الأسود، معتبرا أن فكرة كهذه (عمل عسكري أمريكي) تعد ”انتحارا“.

اللهم ارحم هذه القامه العملاقه في تاريخ المملكه العربيه السعوديه #احمد_زكي_يماني وزير النفط السعودي انذاك … ((كلامه اعتقد في السبعينيات سابقه ))

pic.twitter.com/e0ydnUxck7 — النايف (@naifriyadh19) February 23, 2021

وكانت السعودية مع أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بالإضافة إلى مصر وسوريا وتونس، اتخذت قرارا بحظر النفط ردا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بإعادة تدعيم الجيش الإسرائيلي أثناء حرب أكتوبر 1973، واستمر الحظر النفطي حتى مارس 1974.

الخطف

تعرض الوزير السعودي الأسبق إلى حادث اختطاف في ديسمبر من العام 1975، برفقة وزراء النفط الأعضاء في منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا وذلك على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

تمت عملية الخطف بقيادة الفنزويلي إلييتش راميريز سانشيز والمعروف باسمه الحركي كارلوس ولقبته أجهزة الأمن والمخابرات بـ“كارلوس الثعلب“.

اقتحم كارلوس برفقة فرقة من المقاتلين المدججين بالسلاح مقر أوبك في العاصمة النمساوية واحتجزوا نحو 70 شخصا بينهم 11 وزيرا للنفط، أبرزهم أحمد زكي يماني، ثم قاموا بنقل الرهائن إلى المطار ومنه إلى الجزائر ثم ليبيا ثم العودة مرة أخرى إلى الجزائر، وبعد مفاوضات شاقة أطلق سراح الرهائن بمن فيهم وزير النفط السعودي.

في تصريحات لاحقة، كشف العقل المدبر لعملية الاختطاف أنه كانت لديه أوامر بقتل الوزير أحمد زكي يماني من قبل رئيس دولة عربية لم يسمه.

الأعمال التطوعية

بعد عامين على تركه الوزارة، في عام 1988، أسس الوزير السعودي الأسبق مركز مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي التابعة لمؤسسة يماني الخيرية، وهدفها المحافظة على الأعمال الإسلامية التاريخية وتعريفها للعالم.​​​

وبحلول عام 1990م أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.​​​

وعرف عن اليماني أنه وضع العديد من القوانين والأنظمة الحالية في المملكة العربية السعودية، وكان مؤسسا للعديد من المراكز في المملكة وخارجها، كتأسيسه وترؤسه مركز الفرقان للتراث الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن.