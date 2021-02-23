الموقوف السعودي عبد الرحمن السدحان يبلغ عائلته بقرب الإفراج عنه

قالت أريج السدحان، شقيقة السعودي عبد الرحمن السدحان، إن شقيقها الشاب الموقوف منذ نحو 3 سنوات، أبلغ عائلته بقرب الإفراج عنه، لتنتهي بذلك قضيته بشكل نهائي.

وذكرت أريج عبر حسابها في تويتر، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، أن شقيقها عبد الرحمن اتصل بعائلته في مدينة الرياض، وأبلغهم بأن السلطات السعودية أخبرته بقرب الإفراج عنه، وأنه لا يوجد ضده أي تهم.

وكتبت أريج: ”الحمدلله بشارة خير، أخي عبد الرحمن اتصل بأهلي بالرياض أخيراً، ثاني اتصال من قرابة 3 سنوات اختفاء. تم إخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريبا، ولا توجد عليه تهم. أخيرا بعد 3 سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق لرؤيته. لن أتوقف حتى اطمئن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يا رب“.

الحمدلله بشارة خير 🎉😭❤️ اخوي عبدالرحمن اتصل على اهلي بالرياض اخيراً، ثاني اتصال من قرابة ٣ سنين اختفاء. تم اخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريب ولا توجد عليه تهم. اخيراً بعد ٣ سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق نشوفه. لن اتوقف حتى اطمأن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يارب❤️❤️❤️

— Areej Al Sadhan أريج السدحان (@AreejASadhan) February 22, 2021



ولم يرد أي تأكيد رسمي لقرب الإفراج عن السدحان الذي كانت شقيقته المقيمة خارج المملكة، المصدر الوحيد لنشر تفاصيل عن قضيته طوال فترة توقيفه التي بدأت في مارس/آذار 2018.

ويبلغ السدحان من العمر 38 عاما، وهو أحد موظفي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وقد تم توقيفه على خلفية إدارته حسابا باسم وهمي في تويتر.

ويأتي الحديث عن الإفراج عن السدحان، بعد نحو أسبوعين من الإفراج عن لجين الهذلول ونوف عبد العزيز الجريوي، الموقوفتين منذ العام 2018 أيضا.