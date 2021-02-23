وفاة وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني

قال أقارب وأصدقاء وزير البترول السعودي الأسبق، أحمد زكي يماني، إنه فارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز التسعين عاماً.

ومن المقرر وفق مقربين من عائلة الوزير الراحل، أن يتم نقل جثمانه إلى المملكة، ليتم دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، مسقط رأسه.

والوزير يماني من مواليد المدينة المقدسة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.​​​

عمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960.

في عام 1962 شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى العام 1986.​​​

​​​يعد يماني أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويوصف بـ“عراف الذهب الأسود“.

في عام 1988 أسس مركز مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي التابعة لمؤسسة يماني الخيرية، وهدفها المحافظة على الإعمال الإسلامية التاريخية وتعريفها للعالم.​​​

بحلول عام 1990م أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.​​​

وعرف عن اليماني أنه وضع العديد من القوانين والأنظمة الحالية في المملكة العربية السعودية، وكان مؤسسا للعديد من المراكز في المملكة وخارجها، كتأسيسه وترأسه مركز الفرقان للتراث الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن.