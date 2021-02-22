مصدر أمني سعودي يوضح طبيعة دوي انفجار سمع في الظهران

تفاجأ سكان مدينة الظهران في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، بسماع أصوات تشبه دوي انفجار، أو هزة أرضية، ما نشر الرعب والريبة بين السكان.

وبين مصدر أمني لقناة ”الشرق“ السعودية التي تبث من دبي أن الدوي الذي سمعه سكان الظهران سببه قنابل صوتية تم استخدامها خلال تدريبات أمنية تجري في المنطقة.

وتبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التساؤلات عن طبيعة الصوت، الذي ذكر بعض المعلقين أنه سمع في الدمام وبقيق المجاورتين، ورجح البعض أنه صوت انفجار، وتوقع آخرون أن يكون صوت هزة أرضية.

والظهران المدينة النفطية السعودية من مناطق المملكة التي تشهد بعض الزلازل بسبب الصدوع المنتشرة، لكن آخر هزة أرضية شهدتها المدينة كانت في سبتمبر 2018، وبقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية حينها.