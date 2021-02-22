وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره العراقي في الرياض

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين مباحثات في الرياض مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وقالت الخارجية العراقية قبيل زيارة فؤاد حسين للرياض إن الوزيرين سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلا عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة.

وسيبحث الجانبان بحسب حساب الخارجية العراقية على تويتر ”أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية، ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن الوزير فؤاد حسين يزور السعودية تلبية لدعوة موجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

والتقى الوزير العراقي خلال زيارته السعودية أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وبحث معه عددا من الموضوعات التي تُعنى بالعمل العربي المشترك، خصوصا مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي.