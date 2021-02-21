نشطاء سعوديون يعيدون الزخم لحملة شعبية تدعو لمقاطعة تركيا

أعاد نشطاء سعوديون، بينهم مدونون معروفون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، الزخم لحملة شعبية تدعو منذ أشهر لمقاطعة المنتجات التركية، والتوقف عن التعامل مع أنقرة على كافة المستويات.

وفقدت الحملة بريقها خلال الأشهر الأخيرة، حيث توقف التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تراجع التزام المستهلكين السعوديين بالتوقف عن شراء البضائع التركية التي عادت لتظهر مجددًا في المتاجر التي أعلنت من قبل الالتزام بالمقاطعة.

لكن مدونين دعوا مجددًا للمقاطعة عبر الوسم ”#صفر_تعامل_مع_تركيا“، الذي أطلقوه على موقع ”تويتر“، حيث يتواجد ملايين المغردين السعوديين، ليجد تفاعلًا لافتًا.

وقال حساب ”الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا“ على تويتر، في بيان حول دعوة المقاطعة الجديدة:“الحملة الشعبية تدخل منعطفًا مهمًا لن نقبل فيه على الإطلاق باستمرار أي متجر في بيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت، وذلك أن الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية، ووقف التعامل الكامل مع أي منتج تركي، وصولًا إلى هدف الحملة الرئيس #صفر_تعامل_مع_تركيا.

بيان هام 🔴 الحملة الشعبية تدخل منعطفًا مهمًا لن يكون فيه مقبولًا على الإطلاق استمرار أي متجر في بيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت؛ وذلك أن الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج تركي وصولًا لهدف الحملة الرئيس #صفر_تعامل_مع_تركيا . pic.twitter.com/N0A9nWNRXf — الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا (@ThePCBT) February 21, 2021

وتكررت الدعوات غير الرسمية لمقاطعة تركيا على مختلف المستويات خلال السنوات القليلة الماضية التي فترت وتوترت فيها أحيانًا علاقات الرياض وأنقرة.

وأشار مغردون مؤيدون للحملة إلى خريطة نشرتها قناة تلفزيونية تركية قبل أيام، وتظهر تمدد النفوذ التركي لعام 2050، بحيث يشمل كازاخستان، وتركمانستان شرقًا مرورًا بالسعودية، ومصر، وحتى ليبيا غربًا، مع نسبتها لمعهد أبحاث أمريكي.

وأشار مدونون آخرون لتقرير أوردته وكالة ”الأناضول“ التركية الرسمية، قبل يومين، واعتبر أن وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الحكم خلفًا لوالده، البالغ من العمر 85 عامًا، سيصعّب حل الخلافات بين أنقرة والرياض.

ويطالب الداعون للحملة، بالتوقف عن شراء المنتجات التركية، كما يدعون التجار للبحث عن دول أخرى لاستيراد بضائع منها مشابهة للبضائع التي اعتادوا على استيرادها من تركيا، إلى جانب التوقف عن قصدها كوجهة سياحية أو استثمارية.

ونشر رسام الكاريكاتير السعودي، فهد الجبيري، وسم الحملة عبر حسابه على تويتر، وكتب فوقه:“أرجو من الشعب السعودي العظيم مشاركتي في هذا الهاشتاق #صفر_تعامل_مع_تركيا“.

ارجو من الشعب السعودي العظيم مشاركتي في هذا الهاشتاق #صفر_تعامل_مع_تركيا — فهد الجبيري (@faljubairi) February 21, 2021

ودعا المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، للالتزام بالمقاطعة، وقال إن“إساءة أردوغان البليغة، وقوله إن أعلامًا ستزال من المنطقة، وما تبع ذلك من نشر إعلامه لخريطة تتوقع شكل تركيا عام 2050، أسباب تجعل من مقاطعة تركيا أمرًا لاخيار فيه، فتمدد تركيا في المنطقة أخبث وأكبر من إيران، وإسرائيل“.

اساءة #اردوغان البليغة وقوله أن أعلام ستزال من المنطقة وما تبعها نشر إعلامه لخريطة تتوقع شكل #تركيا عام 2050 تجعل من مقاطعة تركيا أمر لاخيار فيه فتمدد تركيا في المنطقة أخبث وأكبر من ايران واسرائيل .#صفر_تعامل_مع_تركيا pic.twitter.com/CWzhdqO0WZ — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 21, 2021

كما قال الكاتب السعودي، إبراهيم السليمان، في تفاعله مع الحملة:“ما نسيناكم، ومستمرون بالمقاطعة #صفر_تعامل_مع_تركيا“.

وفي سياق مماثل كتب عبدالله الطويلعي:“المغول العلوج يصرحون علنًا بأن وطننا في خريطة أحلامهم، ومطامعهم التوسعية. أيها العلوج تذكروا: نحن الشعب السعودي العظيم، نحن أحفاد الأبطال الذين قتلوا وهزموا أجدادكم، وأخرجوهم أذلاء“.

المغول العلوج يصرحون علنا بأن وطننا في خريطة أحلامهم ومطامعهم التوسعية

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أيها العلوج تذكروا :

نحن الشعب السعودي العظيم نحن أحفاد الأبطال الذين قتلوا وهزموا أجدادكم واخرجوهم اذلاء

#صفر_تعامل_مع_تركيا pic.twitter.com/Lql2fwJOQ4 — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) February 21, 2021

وانطلقت حملة المقاطعة الحالية في البداية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أثارت تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدلى بها خلال زيارة للدوحة، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لاسيما قوله إن الجيش التركي الموجود في قاعدة عسكرية في الدوحة يحافظ على استقرار دول الخليج.

وانضم لتلك الحملة، عدد من النخب السعودية البارزة، تضم أمراء، وكتَّابًا، وإعلاميين، واقتصاديين، بجانب رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية عجلان العجلان، والذي قال حينها:“أقولها بكل تأكيد ووضوح:“لا استثمار، ولا استيراد، ولا سياحة، نحن كمواطنين، ورجال أعمال، لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي، حتى الشركات التركية العاملة في المملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل ردٍ لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا“.

ولا تزال دعوات المقاطعة في السعودية لتركيا غير رسمية لحد الآن، لكن كثير من التقارير الإعلامية، تحدثت في الآونة الأخيرة عن شكاوى شركات تركية، ورجال أعمال أتراك، من عراقيل تواجه تصدير منتجاتهم وبضائعهم إلى المملكة.‎