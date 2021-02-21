جناح السعودية في آيدكس يكشف عن تطور متسارع بتوطين الصناعات العسكرية في المملكة (فيديو إرم)

”استثمر في السعودية“ تحت هذا الشعار أطلقت المملكة العربية السعودية جناحها في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنوعت معروضات السعودية هذا العام ما بين أسلحة جوية، وبرية، وبحرية، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة متعددة الاستخدامات، ما يكشف عن تطور كبير خلال العامين الأخيرين في التصنيع العسكري في المملكة كنتيجة لسياسات توطين عدد من الصناعات الدفاعية.

وقال أحمد القصير من شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي لـ إرم نيوز: ”بالنسبة للتقنيات الحساسة يوجد تقنية الذكاء الاصطناعي وهي تقنية مهمة جدًا في أي منظومة، وتحدد الأهداف في أرض المعركة كما تحدد أبعادها عن بعض، ونحن نطبقها على الطائرات، فهي تساعدها على تحديد ومتابعة الأهداف الأرضية، وهذه منظمة سعودية 100%“.

وأضاف: ”أنتجنا منظومتين للطائرات، منظومة كهربائية، ومنظومة في الوقود، وتوفر المنظومتان مدى طيران بحدود 10 إلى 12 ساعة، ومدى اتصال يصل إلى 500 إلى 800 كم“.

وبعض الشركات العارضة حققت اكتفاءً في بعض احتياجات المملكة، ووقعت عقودًا للتصدير، فيما تستمر بالعمل على تطوير إنتاجها في مجالات متعددة مهمة لسد احتياجات إستراتيجية للمملكة.

وقال القصير: ”بدأنا تأسيس أول مصنع سعودي لإنتاج السترات، والخوذ الواقية للأفراد، بالإضافة إلى الأقمشة اللازمة للاستخدامات العسكرية، وهذا المصنع قائم ونورّد محليًا وخارجيًا“.

وبرز أيضًا هذا العام دور الشركات المالية بتشجيع الاستثمار في السعودية والتي تساهم بزيادة رأس المال الاستثماري في قطاع التصنيع العسكري، وهي خطوة غير مسبوقة بالنسبة لقطاع حساس كان حتى وقت قريب حكرًا على المساهمات الحكومية.

وقال بدر بن عبد الرحمن المصيبيح من الشركة الوطنية المالية لـ إرم نيوز: ”نحن ننشئ صناديق استثمار مرخصة، ومهيكلة، ومضبوطة العلاقة بين المستثمرين واللاعبين الفنيين في القطاع ليستفيد الجميع“.

وسعيًا إلى تنفيذ رؤية 2030، تسارع المملكة الخطى في تطوير تصنيعها العسكري محليًا، ونسخة 2021 من معرض ”آيدكس“ تبدو -بكل وضوح- شاهدة على هذه التحولات الكبيرة.