السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية العقد القادم

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم السبت إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية في العقد القادم في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًا، وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليًا بحلول عام 2030.

وأوضح العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي: ”وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية في العقد القادم ومبلغًا مساويًا على البحث والتطوير“.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضًا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى حوالي 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.