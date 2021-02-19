وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مضيفا أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أوستن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى ”الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة“.

وتواصل المليشيات الحوثية شن هجمات على المملكة، فيما يؤكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن محاولات الحوثيين الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية ”متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب“.