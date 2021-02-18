البنتاغون: الاعتداءات الحوثية على السعودية تقوض جهود السلام

أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية.

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء أن هذه الاعتداءات ”تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة“.

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية ”متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب“.