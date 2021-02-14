التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قوله إن “ قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية“.
وأوضح العميد المالكي أن ”محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.