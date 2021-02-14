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التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الح...
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التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع

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المصدر: فريق التحرير

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قوله إن “ قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية“.
وأوضح العميد المالكي أن ”محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

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التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الح...
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السعودية لمجلس الأمن: هجوم الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب ويجب محاسبتهم

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المصدر: فريق التحرير

قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن الهجوم الحوثي على مطار أبها، ”جريمة حرب شنيعة“.

جاء ذلك في رسالة وجهها المعلمي الخميس إلى مجلس الأمن، أكد فيها أن المملكة ”ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية“.

وأشار إلى استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي يوم 10 فبراير، ما أدى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكد المعلمي في رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن ”مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء، هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي“.

وأضاف: ”تستمر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي“.

ودعا المعلمي مجلس الأمن إلى ”التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها“.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

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